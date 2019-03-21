台美官员所罗门会晤 台外交部：美国送出强烈信号

台湾外交部次长徐斯俭今天表示，他和白宫国安会亚太资深主任博明（Matt Pottinger）日前在所罗门群岛会晤，双访讨论南太平洋情况等等，而会面消息由美国驻巴布亚新几内亚大使馆先发布。徐斯俭说，这是告诉太平洋各国，美国国安会很注重这些地方，“美国送出很强烈的信号”。

据联合新闻网报道，澳洲洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）日前刊登评论，指出所罗门群岛执政者曾公开表示，中国大陆的崛起不容忽视，因此必须将大陆因素纳入对外贸易与外交关系的考量范围，而所罗门群岛将大选，当地执政党也说，若胜选将重新审视与中华民国的外交关系。

另外，美国智库兰德公司的印太平洋分析师葛莱斯曼（Derek Grossman）向德国之声表示，大陆是所罗门群岛最大的贸易伙伴，相关因素是所罗门群岛有意和大陆建交的最大考量。

国民党立委吕玉玲今天也询问所罗门群岛是否会和大陆建交一事，徐斯俭说，他无法说一定会或不会，外交部持续了解、掌握，“威胁的确存在，我们也积极防守，也有跟相关国家讨论这件事情”。

而所罗门群岛总理何瑞朗去年访问台湾时，曾向总统蔡英文表示所罗门群岛将在2023年举行太平洋运动会，希望台湾在相关资金援助方面尽早决定，总统府随后也表示愿意协助，所罗门群岛希望台湾能支援其体育馆重建，估计兴建总经费约为2800万美元。

民进党立委王定宇则问，徐斯俭跟跟博明见面讨论了什么？徐斯俭说，他们讨论南太平洋情况、台湾的六个友邦、美国在南太平洋的活动，还包括美国印太战略。王定宇追问，两人见面后，外交部对南太平洋邦交稳固的信心是上升还是下降？徐斯俭说，信心增加了，美国主动发布照片跟信息，表示告诉太平洋各国，美国国安会很注重这些地方。

