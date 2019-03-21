黑龙江曹园事件：涉事园地一边被罚 一边被当景点打造

有中国网媒就梳理黑龙江省牡丹江市“曹园”事件了事件进展以及一些值得注意的细节后发现，“曹园”一方面被当地行政处罚、一方面又作为旅游景区进行打造。

据中国澎湃新闻今天（21日）报道，从牡丹江市政府官方网站检索“曹园”发现，自2015年4月起，“曹园”被当地政府作为“有牵动作用、有市场需求”的旅游项目进行推进。

例如，在2015年4月27日，牡丹江市政府官方网站上发布的《旅游产业转型升级：一滴水的雪城畅想》一文中提到：按照全市旅游区域规划布局，还将加快推进曹园旅游文化区、牡丹江雪堡、三道关、横道旅游名镇、渤海国遗址公园等30个有牵动作用、有市场需求的项目，进而形成四季旅游产业集群。

澎湃新闻记者检索牡丹江市文化广电和旅游局官方网站后发现，2018年12月4日，该网站刊登了《曹园文化旅游产业项目》一文。其中提到，曹园文化旅游产业项目的建设目标是打造多元文化融合发展，以展示、体验、休闲、度假为重点供给的牡丹江市文化核心景区。项目总占地面积2.3平方公里，总建设用地面积为616.5亩，规划总建筑面积约为45600平方米，主要建设森林花田、藏书阁、曹园文化博物馆、七级溯源、跑马场、CLUB群、水幕电影、温泉度假酒店、桃花湿地、石泉十美、九龙泻玉、肃慎祖庙、起云台、阳光运动场、阳光运动俱乐部等项目。总投资约12亿元（人民币，下同，约2.4亿新元）。项目建成后，年营业收入约为1.83亿元，年利润8000万元，投资回收期15年。

与此同时，另据中国之声前天报道，牡丹江市自然资源局相关负责人表示，中国国土部门曾对“曹园”的违法占地建设进行过三次行政处罚，虽然罚款交了，但违法建筑一直没有拆除。

中国之声报道提到，该局出示的相关行政处罚文书显示，牡丹江市国土资源局于2009年、2015年、2018年对“曹园”未经批准违法占地建设下达了行政处罚决定书，查处的违法占地面积分别是7000平米、5736平米、2367平米，按照每平米5元的标准进行处罚，并责令其自行拆除。三次行政处罚下来，罚款共计7万5000多元。