蔡英文提总统三条件 蔡赖对决全面启动

继台湾行政院前院长赖清德登记参选后，总统蔡英文今天下午将赴民进党中央领表争取连任，昔日战友变成竞争对手，“蔡赖对决”正式启动，更牵动民进党明年总统及国会大选的布局。赖清德参选声明强调“捍卫台湾、承担责任”，蔡英文则回呛“讲承担我比任何人都懂”，两人相互高喊团结的同时，也都要抢当绿营中捍卫台湾主权的共主。

据联合新闻网报道，蔡英文在8天7夜出访前最后一刻，才到党中央登记参选，展现拼外交、国政第一优先。对于赖清德讲承担，蔡英文则强调“要讲承担我比任何人都懂”。蔡英文更打政绩牌，至于主权议题，蔡英文也反击赖清德的“务实台独工作”，强调维持现状不是坐以待毙，而是调整策略。

挑战蔡连任之路的赖清德，则宣布蔡英文出访八天期间，停止公开活动，但提到承担，他以“回应社会期待”负起“承担责任”，凸显蔡英文过去三年在内政，改革等纷扰，甚至赖清德登门请益前总统李登辉，也打出陈定南牌，除争取独派支持，更强调延续陈定南清廉、勤政、爱乡土。

为了避免蔡赖对决激化负面效应，民进党党主席卓荣泰则在挺英立委集体连署后，呼吁到此为止，并由陈菊、柯建铭、卓荣泰、苏贞昌、郑文灿组成五人协调小组，考量总统出访，研议延后协调机制。