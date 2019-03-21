蔡赖对决谁会赢？林浊水：赖清德应该是有信心的

针对台湾前行政院长赖清德登记民进党总统初选，民进党大老林浊水今天认为，赖清德决定出马，是因为在台南看到民进党铁票区选票“流失到比2008年更惨”，赖清德参选的重点是放在“稳住立委席次”，希望透过他的参选能拼一拼。至于党内初选谁会胜出，林浊水则说“赖清德应该是有信心的”。

据中时电子报消息，赖清德登记民进党总统初选，引发党内震撼弹，林浊水今天接受专访时说，他事先并不知道赖清德要参选，“其实我跟赖清德并不熟”，但他相信事前知道赖清德要参选的人真的不多，

对于赖清德宣布参选，林浊水表示，他“既突然又不突然”，赖清德这个人“硬邦邦”，“想到什么就讲、然后贯彻到底”。他举例，赖清德在台湾讲“台独”、到北京上海照样讲“台独”；李全教案大家劝他这样不好，赖清德还是坚持；铁路东移抗争来抗争去，赖清德就是不动如山。林浊水表示，像这样的人本来说不选，却突然要参选，让大家都很意外。

林浊水补充，他觉得不突然的原因是因为“赖清德是一个使命感很强的人”，这两三年来民进党的支持度下滑到这么惨、支持者都很忧心，依赖清德的个性不可能不做什么。

林浊水表示，有些人认为因为316立委补选民进党成功保住席次、赖清德才有信心出来参选，“我觉得不是”，316补选“保住了席次、但流失很多选票”，流失到比2008年更惨。林浊水认为如果台南立委补选没上，“赖清德更会出来参选”。

针对赖清德参选是否有胜算一事，林浊水表示，这要分为“初选跟大选”两方面来看，“面对初选赖清德应该是有信心的”。

至于2020总统和立委大选，林浊水指出，民进党去年选举开出来的票大家都吓死了、这次补选连台南第二选区都只赢这么一点，“赖清德应该不会觉得自己稳上而参选”。

他认为，赖清德参选的重点是放在“稳住立委席次”，希望透过他参选能拼一拼，否则2020立委台南可能剩五席不到。总统大位当然还是要拼，但重心应会摆在立委这块。

