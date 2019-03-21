蔡英文：一起打赢不顾北京反对的选战

竞选连任的台湾总统蔡英文今天下午1点10分前往民进党中央党部登记总统初选，稍早她在“Line”平台发表文章，指出登记是因绿营需要她，“我要再一次挑起下一阶段的责任”，呼吁众人一起突破同温层、打赢这场“不顾北京反对”的选战。

据《自由时报》消息，蔡英文的文章里开宗明义表示，“各位朋友，这篇不是代拟的假讯息，是我写的”，她跟大家报告，稍后她要去民进党登记总统初选，并指一定会有人说她“不顾北京反对”，但她登记是因“民进党需要蔡英文，我要再一次挑起下一阶段的责任”。

蔡英文指出，台湾目前所处情势很困难，“外部有威胁、内部有挑战”，并指总统要有以下三条件。首先是外部有来自中国大陆威胁，更应强化与国际的链接，让国际理念相同的国家，跟我们共同捍卫民主价值、区域稳定和平，“这需要熟悉国际事务，懂的跟其他国家折冲协调的人”。

蔡英文提到，其次，台湾内部挑战多，过去执政者选择拖延，我们选择改革，希望这些工作可持续下去別中断，让台湾能真正脱胎换骨，并称当领导人要承受很多压力、攻击，要能不计毁誉，才能带领社会继续前进。

蔡英文提及，第三，总统不是只是明星球员，必须是一好队长，要担起所有责任、把柴米油盐的单子扛在身上，团结全党力量，及理念相同的社会力量。

蔡英文直言，“这三件事的答案，就是蔡英文”，所以她去登记接受挑战；而她的竞选，就是“把每一天总统的工作做好”；同时也在文末说道，她去拼外交了，拜托帮忙转发给朋友，“我们一起冲破同温层，一起打赢这场不顾北京反对的选战！”