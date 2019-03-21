习近平会见哈佛校长：大批学成归国人才为中国发展建设作出重要贡献

中国国家主席习近平昨天（20日）在人民大会堂会见美国哈佛大学校长巴科时说，大批海外学成归国的人才为中国的发展建设作出了重要贡献，并称中国当面愿同哈佛大学等美国教育科研机构开展更加广泛的交流合作。

据中新社报道，习近平赞赏巴科担任哈佛大学校长后首次出访就来到中国，称赞这体现了巴科校长对中美教育交流的重视。习近平指出，教育交流合作是中美关系的重要组成部分，有助于增进中美友好的民意基础。新中国成立70年来、特别是改革开放40年来，大批海外学成归国的人才为中国的发展建设作出了重要贡献。他山之石可以攻玉。我们主张互学互鉴，鼓励留学，支持中外教育交流合作，希望中美人文交流取得更多积极成果。他很高兴，去年底他同特朗普总统在阿根廷会晤时，他也表示支持中美教育交流合作。

习近平也说，改革开放40年来，中国的快速发展很大程度上也得益于教育水平的提高。中国致力于推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。中国方面将扩大教育对外开放，加强同世界各国的交流互鉴，共同推动教育事业发展。在此过程中，中国方面愿同哈佛大学等美国教育科研机构开展更加广泛的交流合作。

巴科感谢习近平会见。巴科表示，很高兴就任哈佛大学校长后首次出访就来到中国。此访不仅作为哈佛大学的校长，也代表着美国高校来促进美中教育交流。美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，从长远看对促进美中关系至关重要。哈佛大学拥有大量中国留学生，汉语在外语中的普及率名列前茅。中国政府高度重视、大力加强高等教育令人钦佩，哈佛大学愿继续推进同中国教育科研机构的交流合作。

孙春兰、杨洁篪、王毅参加会见。