中国驻意大使：习近平访意期间 双方将签署共建一带一路合作谅解备忘录

中国国家主席习近平今天（21日）起对意大利进行国事访问。中国驻意大利大使李瑞宇在习近平访问前夕透露，访问期间中意双方将签署共建“一带一路”（合作）谅解备忘录。

李瑞宇在接受中国央视记者专访时，介绍了中意合作在“一带一路”框架下的诸多新项目、新举措。

李瑞宇指出，今年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，明年中意将迎来建交50周年，在此重要历史节点，习近平主席将意大利作为今年首次访欧的首站，充分显示出他本人和中方对进一步深化中意关系的高度重视。他说，习主席此访必将引领中意关系发展，开启两国传统友好与务实合作的崭新篇章。向前推进两国“一带一路”合作将是此访重要成果之一。

他说，习近平访问期间，双方还要签署共建“一带一路”（合作）谅解备忘录，这也是西方国家第一个同中国签署这样的谅解备忘录。意方认为，这对意大利来说，这是一种战略的机遇，能够促进对华的关系，同时也能够推动两国之间务实合作。从我的感受来说，不管是意大利政府还是公众，都认为加强双方在“一带一路”方面的合作，会对两国经济发展和务实合作带来新的机遇。

李瑞宇介绍说，2018年，在全球贸易形势疲软的背景下，中意双边贸易额达到542.3亿美元，再创历史新高。目前双方在港口基础设施建设、第三方市场合作等方面正加快合作步伐。

李瑞宇说中国的丝路基金也参与了中国一些企业对意大利企业的一些战略性投资，取得了很好的成效，应该说这是一种互利共赢的结果。习近平访问期间，中意双方还要就第三方的合作召开一些研讨会。据他了解，中国和意大利的一些重量级企业，都会参加这个研讨会。

李瑞宇同时指出，中意两国深化科技创新合作意愿强烈、前景广阔，未来将在航空航天、人工智能、基础研究、环境保护与可持续发展等众多领域继续加强合作，以更好造福两国人民。