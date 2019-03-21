亲英系民调：赢韩国瑜只有“蔡赖配”

亲蔡英文派系（简称亲英系）的两岸政策协会今天公布民调，民进党只有在“蔡赖配”的情况下，才能胜过国民党韩国瑜及无党籍柯文哲；蔡赖配34.3%、韩国瑜32.8%，但在误差范围。

据中时电子报消息，由于蔡赖配的样本数只有351份，与其他问题都是访查1,080份有差距。对此，两岸政策协会解释称，由于原本3月19日施测题目中，没有蔡赖配这一题，但在完成前面问卷后，发现可能需要用“蔡赖配”再重新做一次对比分析，因此才在昨天晚间增加施测，但由于时间之故，样本数较少，但仍有兼顾蓝绿比例。

民调显示，在蔡英文（29.6%）、韩国瑜（35.4%）及柯文哲（25.9%）参选状况下，蔡英文以5.8%落后韩国瑜，位居第二。

在赖清德（31.3%）、韩国瑜（32.9%）及柯文哲（25.7%）参选状况下，赖清德则落后韩国瑜1.6%。

但在蔡赖配（34.3%）、韩国瑜（32.8%）及柯文哲（22.3%）参选状况下，反而是由蔡赖配领先韩国瑜1.5%。对此，智库指出，2020总统大选即便国民党推派最强的韩国瑜，虽然能分别领先蔡英文及赖清德，但将不敌蔡赖搭檔参选。而在三种对战组合中，柯文哲均落居第三，但柯文哲仍保有22%至26%的支持度，对选情拥有一定的影响力。

此次访问系于2019年3月19日至20日进行调查。成功访问1080位成年人。在95%信心水准下，抽样误差为正负2.98%。调查以台湾地区住宅电话为母体，并採电话号码尾数2码随机方式进行。此次调查数据已针对受访者性别、年龄及县市别进行样本代表性检定后加权处理。

