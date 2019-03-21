河北廊坊华为云数据中心等逾100个高端高质项目集中开工

中国河北省廊坊市华为廊坊云数据中心等116个高端高质项目17日集中开工，项目总投资1016亿元（人民币，下同，约204亿新元）。以高质量项目建设引领全市经济高质量发展，廊坊市全面吹响“高质量项目建设年”冲锋号。

据《河北日报》报道，此次集中开工的116个高端高质项目中，战略性新兴产业和现代服务业项目73项，占总数的62.9%。总投资400亿元的华为廊坊云数据中心项目，将建设模块化数据中心楼；投资31亿元的“只有红楼梦”戏剧幻城，将建设五个主题剧场和情景园林以及商业餐饮区和主题酒店等，将成为廊坊文化产业的龙头项目。

今年，廊坊开展了“高质量项目建设年”活动。“我们坚持把高质量投资和项目建设牢牢抓在手上，以精准有效投资催生优质供给，以高端高质项目引领转型升级，全力培育壮大发展新动能。”廊坊市委书记冯韶慧说，今年全市将实施总投资920亿元的30个省重点项目、总投资1175亿元的100个市重点项目和其他800个亿元以上项目，项目质量和数量较往年都有明显提高。

以高质量项目建设引领高质量发展。廊坊实施了战略性新兴产业发展三年行动计划，着力提升“大智移云”产业首位度，聚焦新型显示、新材料新能源、高端制造、电子商务、大数据、文化创意六大千亿级产业集群，通过“强链”“补链”“延链”，夯实现代化经济体系根基。2018年，该市实施固定资产投资项目1671个，战略性新兴产业和现代服务业项目占比达60%以上，维信诺第六代AMOLED、中安信碳纤维及康得复材一期等一批具有国际水平的高科技项目建成投产。