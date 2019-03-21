华为电视将于4月发布 目标年销售1000万台

据界面新闻报道，华为要推出电视的传闻已经有了一段时间。早在2018年下半年，深圳一家电视公司的高管曾说，华为的人事部向他抛出橄榄枝，并称华为和旗下的荣耀品牌都有意进入电视行业。

“华为电视的目标是一年销售1000万台，这等于说要成为目前电视行业第一名。”上述供应链高层表示，华为电视可能会配备双摄像头，另外还有游戏和社交功能。

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2018年中国彩电市场零售量规模为4774万台，同比微增0.5%。海信、创维、小米、TCL等品牌排名前列。

如果华为目标一年1000万台，意味着将占领20%左右的份额，另外也将超越绝大多数的竞争对手。作为一个行业新手，华为的野心巨大。

华为消费者业务相关负责人对此不予置评。

随着5G的逼近，手机公司进入电视行业已成为趋势。许多行业人士分析，华为做电视的主要目的是在未来5G的环境下，智能家居可以获得互联互通功能，争夺更多场景的入口。

“不仅仅是家庭电视，华为将要拓展更多的商用电视领域。”上述人士说。

去年9月，一加手机CEO刘作虎在微博上宣布，一加科技正式进军智能家居领域，并已经在开展智能电视的研发工作。除此之外，一加还透露打算使用4K分辨率的OLED面板，和搭载内部研发的图像处理芯片组和算法，预计出货时间也是2019年。

但一位面板行业人士称，并没有接下一加电视的订单，原因在于一加电视数量太少。

电视作为一项传统产业，长期以来没有过多的技术更新，整体需求也在放缓。手机公司进入电视行业，对行业来说会产生不小的冲击。

“华为技术能力强，但短期内不能迅速崛起，因为电视本身很难做出太多的创新，本质上是物联网IOT方面的想象空间。”创维电视CEO王志国对界面记者评价，电视产品不容易被颠覆。