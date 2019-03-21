【视频】江苏盐城化工厂发生爆炸 疑似引发地震

中国江苏盐城市一个化工园区内今天（21日）下午2时许发生爆炸。据了解，爆炸发生后，事发地点附近的居民区及学校窗玻璃被震碎无数，其他具体情况目前尚未确定。

综合中国《北青报记者》和《扬子晚报》报道，盐城市消防单位指出，已接到相关报警，消防救援人员正赶往事发地。

此外，一支连云港市消防支队称也已经接到相关消息，赶往增援。该支队说：“听说盐城响水县地区发生了爆炸，我们已经派人增援了，目前还没有到达现场，具体什么情况还不清楚。”

爆炸疑似引发地震。据中国地震台网自动测定，江苏盐城市响水县附近今天下午2时48分发生3.0级左右地震，地点北纬34.34度，东经119.75度。中国地震台网较后再通报正式测定，位于江苏省的连云港市灌南县发生2.2级地震，震源深度0千米，北纬34.33度，东经119.73度。

中国媒体报道没有明确解释此次通报与上述爆炸事故的关联。地震台网的通报也指明是“疑爆”。

发生爆炸的是生产农药的盐城响水陈家港天嘉宜化工厂，爆炸发生后灌河北边的灌南居民区及学校窗玻璃被震碎无数。

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此外，附近停着的数十辆轿车，遭到严重毁坏，造成多人受伤。爆炸发生后，附近不少居民自发地组织将伤者送到附近医院抢救。