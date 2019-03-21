韩国瑜明大陆行 香港华侨准备接机

高雄市长韩国瑜2月下旬率团赴新马拼订单，下机后受到当地大批华侨“韩粉”欢迎，明天也将是韩国瑜上任后首次访问香港、澳门、深圳、厦门。对此，韩国瑜表示，这次访问纯粹定位为“经济之旅”，“要卖更多东西出去，招进更多观光客”，这二个原则不会变。

据中时电子报消息，香港华侨已经准备好组团要为韩国瑜接机，并预计将手持中华民国国旗、拉长布条欢迎。韩国瑜也将走礼遇通关，过去有此待遇的仅有台湾前总统马英九。

韩国瑜明天将抵达香港访问，促销高雄农特产品，此行他也将接受香港特首林郑月娥宴请。

相较于马英九在台北市长任内第二次访港，才与香港特首会晤，此次足可见韩国瑜备受港府礼遇。此外，中国大陆国台办主任刘结一也将专程飞到厦门与韩会面，一方面表达北京欢迎支持“九二共识”城市前来交流合作，同时也利用机会与韩国瑜方面建立起联系管道。

韩国瑜近日受访时也公开强调，陆委会担忧的“政治红线，高雄市政府不会去碰触”，要陆委会不用担心。

另外，此行访港澳，签订“友好合作协议”的仪式也将有香港高官出席。据了解，香港特区政府第三把手——财政司司长陈茂波，以及香港立法会议员，包括进出口界、鱼农界、旅游界等议员，均会出席。

