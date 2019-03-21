中国四川等六省去年进入深度老龄化阶段

中国网媒在梳理各省份2018年统计公报后发现，中国全国有六个省份在2018年进入深度老龄化阶段。此外，还有很多省份老龄化水平与这六个省份差距不大，意味着未来几年还有更多省份跨入深度老龄化。

据中国第一财经昨天（20日）报道，按照国际通行划分标准，当一个国家或地区65岁及以上人口占比超过7%时，意味着进入老龄化；达到14%，为深度老龄化；超过20%，则进入超老龄化社会。

四川是进入深度老龄化的六个省份之一。《四川省2018年人口统计公报》显示，四川65岁及以上常住人口去年达1181.9万人，占人口总量14.17%，比全国高2.23个百分点，比2017年提高0.23个百分点。

据了解，四川是人口大省，人口数量曾长期位居全国第一，而且四川经济尚处于发展中阶段，但却快速老龄化。

四川省统计局副局长陈智分析，一是长期以来生育率和人口自然增长率低于全国平均水平；二是大量青壮年外出务工；三是医疗卫生水平提高，老年人口预期寿命增长；四是四川宜居环境吸引西藏、新疆等西部省区退休人员在四川定居。

除了四川之外，江苏和重庆也在2018年跨过了深度老龄化线，它们65岁及以上人口占比，分别是14.03%和14.1%。