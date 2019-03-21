新疆生产建设兵团2018年高压反腐 38名厅局级干部受处分

据新华社报道，新疆兵团纪委监委2018年高压反腐取得显著成效，全兵团有2263人受到党纪政务处分，其中厅局级干部38人。

新疆兵团纪委监委的相关通报称，2018年新疆兵团各级纪检监察机关共立案2362件，同比增长43.33%；移送司法机关82人，同比增长203.7%。

2018年11月，历时17个月、调查取证行程40余万公里、形成卷宗279卷，新疆兵团纪委监委在查处某上市公司原党委书记郭某违纪违法案件时，面对时间跨度长、涉及面广、调查难度大等困难，敢于较真碰硬，专门成立领导小组，主要领导多次主持召开会议研究分析案情，实时跟踪指导，积极破解难点，召开论证会和听证会50余次，终于实现案结事了，挽回国有资产损失20余亿元（人民币，约4亿新元）。

新疆兵团纪委监委有关负责人介绍，围绕打赢“三大攻坚战”，聚焦新疆工作总目标和维护稳定、深化改革等中心工作，兵团纪委监委紧盯重点领域、关键环节和“关键少数”，有腐必反、除恶务尽，本级立案数是上一年立案总数的2.23倍，形成了不敢腐的强大震慑。

与此同时，新疆兵团各级纪委监委把深化专项治理作为惩治群众身边腐败和作风问题的重中之重，加大对损害职工群众利益行为的查处力度。

