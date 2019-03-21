陆委会民调：八成台湾民众不接受“一国两制”

中共总书记习近平1月初在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出“两制台湾方案”，并倡议两岸各政党进行“民主协商”，不过，台湾陆委会今天发表民调显示，近八成民众不赞成“一国两制”主张。

据联合新闻网报道，陆委会公布最新民调结果，调查显示近八成民众不赞成中国大陆“一国两制”主张（79.0%），八成以上民众反对大陆对台使用武力（83.9%），更有近九成民众认为台湾的未来及两岸关系发展，应由台湾2300万人决定（87.7%）；同时也支持政府主张两岸交流应该秉持对等尊严，不设政治前提及符合法令规定（83.9%）。

陆委会认为，这些民意的反映是反对大陆近期对台统战分化作为的具体例证。

陆委会指出，大陆“习五点”提出“一国两制台湾方案”及“民主协商”，启动统一台湾进程，台湾人民绝对不会接受，政府也已提出反制作为，坚定捍卫国家主权安全及台湾民主体制。

调查显示，有六成以上民众不赞成大陆刻意排除官方对话，提议与台湾部份政党和人士进行政治协商的做法（63.7%），近五成民众支持蔡英文提出因应反制“一国两制台湾方案”的七项指导纲领的作法（49.8%），七成以上民众不赞成大陆政府要求台湾先接受“一个中国原则”，再开始进行政治谈判（73.0%）。

另外，主流民意支持政府与理念相近的民主国家合作，促进台海及区域和平稳定与发展（74.1%）。

针对近期各界关切两岸政治协议等相关议题，此次调查也显示，八成以上民众赞成两岸如果要进行政治协商和签署协议，政府应该有更完善的立法及监督机制（83.3%），六成左右的民众认为两岸政治谈判的结果有必要举办公民投票得到民众同意（65.4%），也有必要经过立法院审议通过（59.3%）。

陆委会强调，政府近期将建立完善的民主防卫机制，以高标准、高门槛的监督，处理两岸政治协议的相关程序，并著手推动修法，加速完成相关工作。

在长期观察的两岸议题方面，主张“广义维持现状”的民众仍占绝大多数（87.1%），维持长期稳定态势。而在两岸交流速度方面，认为“刚刚好”的民众有41.7%，认为“太快”及“太慢”者分別为11.9%及32.3%。

陆委会说，中华民国是主权国家，政府将依据蔡英文提出的七项指导纲领，加强与国内外说明政府政策，及进一步揭露大陆对台负面作为与政治图谋，坚定捍卫国家尊严，维护民主自由、人权法治的普世价值。

此项调查是陆委会委托国立政治大学选举研究中心，在3月13日至17日以电话访问台湾20岁以上成年民众，有效样本1093份，信赖度为95%，抽样误差在±2.96%。