TVBS民调：韩国瑜支持度领先赖清德、柯文哲、蔡英文

台湾媒体TVBS今天公布最新民调显示，在柯文哲、韩国瑜，蔡英文三人竞逐时，韩国瑜支持度为38%，领先柯文哲的28%约10%，蔡英文支持度则为18%，落后柯文哲10%，落后韩国瑜20%。

据联合新闻网报道，民调显示，如果民进党是由赖清德参选，同样与柯文哲、韩国瑜竞逐时，韩国瑜仍以37%的支持度领先，赖清德支持度则为25%，与柯文哲的24%相当，绿营由赖清德参选，支持度虽较由蔡英文参选时高，但仍低于韩国瑜。

在政党倾向方面，民进党认同者有72%会支持赖清德，只有17%支持柯文哲；而国民党认同者高达80%支持韩国瑜，仅12%支持柯文哲；中立选民有32%支持柯文哲，也有29%支持韩国瑜，支持赖清德比例较低，为16%。此一调查显示，在蓝、绿分別由韩国瑜、赖清德参选的情形下，蓝绿选民归队程度较高。

另外，TVBS调查，国民党若由朱立伦代表参选，不论民进党是推派蔡英文或赖清德，柯文哲支持度都领先朱立伦及民进党人选。朱立伦与蔡英文、柯文哲三人竞逐时，朱立伦支持度为27%，领先蔡英文的19%，但落后柯文哲的33%。而若民进党是由赖清德代表参选，在与朱立伦、柯文哲三人竞逐时，朱立伦与赖清德支持度相当，皆为26%，但两人也都小幅落后柯文哲的30%。

如果国民党是由王金平参选，与蔡英文、柯文哲对决，TVBS民调显示，王金平支持度为15%，落后蔡英文的19%，柯文哲则以39%的支持度领先两人。而如果是王金平、赖清德、柯文哲对决的情况，柯文哲支持度为34%，同样领先赖清德的26%，王金平的13%。

此一调查是TVBS民意调查中心于2019年3月18日至20日晚间进行的调查，采用市内电话及行动电话双底册调查方式，共接触1276位20岁以上台湾民众，其中拒访为261位，拒访率为20.5%，最后成功访问有效样本1015位，在95%的信心水准下，抽样误差为±3.1个百分点以内。