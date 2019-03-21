去年净利润大涨1.3倍 中石油日均赚1.44亿元

中国石油天然气股份有限公司（简称中石油）今天发布2018年业绩报告称，2018年，公司实现营业额2.35万亿元（人民币，下同，约4700亿新元），经营利润1209.97亿元，分别同比增长16.8%和78.7%；实现归属于母公司股东净利润525.91亿元，同比大幅增长130.7%；实现每股基本盈利0.29元，同比增加0.17元。

据《新京报》消息，按照营业收入计算发现，中石油在2018年实现每天收入64.47亿元，而如果按照净利润计算，中石油2018年则实现了每天净赚1.44亿元。

具体来看，中石油勘探与生产板块实现经营利润735.19亿元，同比增加580.44亿元；炼油与化工板块实现经营利润427.56亿元，同比增加27.95亿元；销售板块经营亏损64.50亿元，同比减少147.29亿元；天然气与管道板块实现经营利润255.15亿元，同比增加98.27亿元。

2018年，公司平均投资资本回报率呈显著回升态势，资产负债率和资本负债率控制在合理水平，分别下降0.6个百分点和2.8个百分点；现金流状况良好。

2018年，全球油气市场供需总体宽松，全年平均国际油价同比大幅上升。在原油市场方面，2018年，世界石油需求稳步增长，国际原油市场供需基本面重归平衡后再度转向过剩，国际油价呈倒V形走势，总体较上年同期上涨；地缘政治风险和突发事件频发，年内油价短期波动频繁。北海布伦特原油现货年平均价格为71.31美元/桶，比上年同期增长31.6%；美国西得克萨斯中质原油（WTI）现货年平均价格为65.18美元/桶，比上年同期增长28.3%。

据国家发改委数据显示，2018年中国国内原油产量1.89亿吨，比上年同期下降 1.1%。

而在成品油市场方面，2018年，中国成品油消费保持增长，其中汽油消费增速继续下降，柴油消费增速回升。中国炼油能力不断增长，成品油产量较快增长，成品油净出口量持续增长。据国家发改委数据显示，2018年原油加工量5.88亿吨，同比增长4.6%，成品油产量3.67亿吨，同比增长6.3%；成品油消费量3.25亿吨，同比增长6.0%，其中汽油同比增长7.8%，柴油同比增长4.1%。全年国家25次调整国内汽油、柴油价格，汽油标准品价格累计下跌人民币485元/吨，柴油标准品价格累计下跌人民币460 元/吨。中国成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本保持一致。