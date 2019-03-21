陆委会：“爱奇艺”违法登台 查证属实就下架

中国大陆影音串流平台“腾讯视频”日前传出比照“爱奇艺”模式5月将登入台湾，不过，台湾经济部早在2016年驳回爱奇艺登台申请案，爱奇艺却透过台湾代理商“欧锑锑”代为经销、宣传等。陆委会副主委兼发言人邱垂正今天在例行记者会表示，影音串流平台并非开放大陆投资商登台的项目，台湾相关业者应不得代为从事相关业务活动，主管机关经济部正进行查处，若有违反《两岸条例》情事，“爱奇艺台湾站”将被下架。

据《自由时报》消息，邱垂正强调，台湾政府并未开放大陆影音串流平台申请去台湾投资的项目，腾讯如申请登台投资，经济部将依规定审处。而腾讯视频比照爱奇艺模式在台经营，也需厘清其适法性的问题。

爱奇艺2016年3月宣布台湾站开台，透过“欧锑锑”推出戏剧、综艺、电影等内容，提供免费和付费会员收看。欧锑锑娱乐是在2015年10月成立，之后便携手爱奇艺，初期负责爱奇艺在台宣传推广，2016年进一步负责会员收入，2018年再接下广告销售业务。

邱垂正指出，依照《两岸人民关系条例》规定，大陆营利事业非经主管机关许可，并在台设立分公司或办事处，不得在台从事业务活动。违反者可处行为人1年以下有期徒刑或并科15万元（新台币，下同，约6558新元）以下罚金。

邱垂正解释，政府先前不许可爱奇艺登台投资及落地，台湾相关业者也不得代为从事相关业务活动，主管机关会依法查处，并查明有无违法在台落地相关情形。如有涉及违反《两岸条例》者，主管机关将对违法事证明确个案，依法裁处；如涉及刑事处罚，并将移送检察机关依法侦办。另如涉及未经许可在台播映节目事项者，文化部也会依法查处。

民进党立委陈亭妃表示，她经常出入台北高铁站闸口可以看到爱奇艺的广告墙，不过，今天进一步查看，发现广告墙已下架。邱垂正表示，依《两岸条例》第34条规定，爱奇艺广告已违法，相关主管机关也会依权责处理。

邱垂正说，为严惩违法大陆投资商来台，政府提出修正《两岸条例》93条之1，罚锾从600万元提高到2500万元，修正草案立法院下周三排审，针对掩饰或隐匿身份的大陆投资人，或假名冒名协助大陆投资商掩饰或隐匿者，也有立委提案增订93条之4，增加刑事处罚相关规定，陆委会持正面立场。