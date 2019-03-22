德法欧领导人将“组团”会见习近平

法国总统府官员当地时间21日（周四）介绍称，马克龙总统将与德国总理默克尔等德方官员，及欧盟委员会主席容克一道，在3月26日与正在访问欧洲的中国国家主席习近平，就中欧关系举行会谈。

据法广报道，该官员表示，双方此次会谈将主要聚焦于针对中欧贸易、气候问题和双边关系等话题的讨论。综合各方消息来看，作为欧盟“法德核心”之一的法国希望在对华关系上能在欧洲内部寻求统一路径，以减弱欧盟28个成员国与中国，以国与国之间双边关系的发展和进行。马克龙本人则在当天稍早时向媒体表达了，他对欧盟峰会终于将例如对华关系此类的意在，“保卫欧洲主权问题”提上议事表而感到赞扬。他并称，保卫欧洲主权是其上任法国总统以来，一直在欧盟内部不断呼吁的话题。这也是欧盟首次以成员国领导人共同交换意见的方式，讨论面对中国影响力在欧洲扩张，而采取“防卫性”战略思考的会议。

分析人士指出，欧盟对中欧贸易，中方尚未履行支持自由贸易的承诺，及在欧盟境内对众多战略型企业的大幅采购等现象而感到担忧。对此，这名来自法国总统府的官员称，马克龙邀请默克尔、容克与习近平举行会谈，将是探讨中欧关系的“第一步”。它同时也将为稍后在4月9日举行的中欧峰会做准备。马克龙还向外界提到了，“欧洲终于对中国在当前寻求生产与欧洲竞争的高端产品局势而感到觉醒。”