诺基亚手机个人数据疑传向中国 芬兰官方将展开调查

芬兰政府的数据管理机构宣布，将对有报道指出诺基亚7 Plus手机用户的个人数据，被指疑似传送至中国电信的服务器事件展开调查。

挪威广播公司（NRK）在周四报道称，使用诺基亚7 Plus手机用户的个人信息被传入位于中国境内的中国电信服务器中，受影响的信息包括位置定位和条形码等数据。对此，芬兰数据保护监察史阿尔尼诺（Reijo Aarnio）向记者表示，“根据我们的初步分析，目前来看该款手机用户的个人数据也被传送至中国。”他介绍称，“数据在欧盟境内可以自由传送，但一旦其被传出欧盟将必须有法律依据。”阿尔尼诺指出，“我们正在要求相关的信息以检查在这一案例中，数据外泄至中国服务器是否存在相应的法律依据。”

对于挪威媒体的这一报道，诺基亚7 Plus的机型生产方芬兰HMD公司指出，确有部分从该手机获取的数据被传至外国的服务器。但该公司拒绝承认这些数据能透露出手机用户的个人信息。HMD是芬兰一家初创公司，主要创始人均来自诺基亚，且该公司现已经获得诺基亚手机和平板电脑品牌的十年授权。HMD公司发言人称，“我们可以证实在我们生产的一款手机机型中，存在软件打包过程的错误批处理，其将手机的启动数据错误的传入国外。”该公司还自辩称，“这些数据从未被处理过，也没有与第三方或政府分享个人信息。 我们现已将错误修复，几乎所有受此错误影响的设备现已均安装了更新。”

对此，负责调查的芬兰官员阿尔尼诺则提出，在该事件中应注意的是，该款手机的用户是否对数据被送入中国的服务器中有所知晓。他还提到，芬兰官方将评估在该事件中是否存在，涉及“个人信息和是否存在法律理由的违规行为。”