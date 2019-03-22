【江苏盐城化工厂爆炸】已造成12人丧命

中国江苏省盐城市响水县一个化工园区昨午（21日）发生大爆炸，截至今天凌晨3时，江苏盐城响水陈家港化工园区爆炸火势已被控制，消防共从现场搜救出88人，其中12人死亡。

综合央视新闻和《新京报》报道，涉事的江苏天嘉宜化工有限公司此前在江阴市，2009年因太湖蓝藻事件搬迁至盐城响水陈家港化工开发区，后正式投产。

据盐城市生态环境局官网显示，江苏天嘉宜化工有限公司曾受到两次行政处罚。2015年5月19日，该公司因存在二期工程废水治理设施未经环保验收擅自投入生产、项目未经审批擅自投入生产、未设置危险废物识别标志的违法事实而受到行政处罚，罚款人民币10万元（约2万新元）。2017年7月26日，盐城市生态环境局发布的行政处罚公示显示，该公司因存在项目配套的环保设施未验收、危废管理不规范等违法行为，被处罚款28万元。

《新京报》记者检索裁判文书网发现，2016年3月，江苏天嘉宜化工有限公司曾因污染环境被江苏省江阴市人民检察院提起公诉。被告单位天嘉宜公司伙同被告人杨某、倪某等人违反国家规定，非法处置危险废物100余吨，严重污染环境，其行为构成污染环境罪，属单位犯罪、共同犯罪。江苏天嘉宜化工有限公司犯污染环境罪，被判处罚金人民币100万元。公司董事长张勤岳被判处1年6个月，缓刑两年，并处罚金人民币30万元。

裁判文书网显示，江苏天嘉宜化工有限公司还曾让他人为自己虚开增值税专用发票，骗取国家税款78381.32元，构成虚开增值税专用发票罪，被判处罚金人民币5万元。相关责任人员被追究刑事责任。

此外，2018年2月7日发布的一份《国家安全监管总局办公厅关于督促整改安全隐患问题的函》中，江苏天嘉宜化工有限公司出现在有关安全隐患清单中，共有13项。