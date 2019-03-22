【江苏盐城化工厂爆炸】死者增加至44人

中国江苏省盐城昨天（21日）发生化工厂发生爆炸事故，截至今天上午7时已造成死亡44人，危重32人，重伤58人，还有部分群众受轻伤。

据中国《人民日报》报道，事故发生后，江苏已先后调派12个市消防救援支队，共73个中队、930名指战员、192辆消防车，9台重型工程机械赶赴现场处置。截至22日7时，三处着火的储罐和五处着火点已全部扑灭。

这次发生事故的江苏天嘉宜化工有限公司于2007年4月成立，占地面积约220亩，现有职工195人，其中各类工程技术人员45人。主要生产化学原料和化学制品，经营范围包括间羟基苯甲酸、苯甲醚等。天嘉宜化工有限公司在响水负责的总经理张勤岳在事故中受伤并接受救治，相关人员均已被公安机关控制。

目前，当地主要做了几个方面工作：一是立即开展现场救援，全力组织灭火和人员搜救。二是紧急救治受伤人员，目前，共有医护人员3500名、医院16家、救护车90辆参与救治,接收医治伤员640名。三是妥善疏散安置群众。为防止次生事故，组织逐户排查，引导3000多名企业职工和陈家港镇的四港村、六港村、立礼村等近千名群众疏散到安全区域。受到影响的学校、幼儿园今日起临时停课。四是全面开展环境监测。密切跟踪空气质量和水环境质量，群众饮水未受影响。五是开展事故善后工作，及时安抚亡人家属和事故受伤群众的情绪。六是及时汇总发布信息，回应社会关切。现场指挥部表示，将在党中央、国务院和省委、省政府的领导下，全力以赴做好事故救援以及善后工作，尽最大努力救治受伤职工和群众。