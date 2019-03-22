两家中国航运公司被指违规与朝鲜交易 遭美国制裁

美国财政部21日（周四）宣布，将对两家协助朝鲜规避制裁的中国航运公司进行制裁。

根据美国财政部公布的文件显示，这两家公司分别是大连海博国际贸易有限公司（Dalian Haibo International Freight Co. Ltd.），以及辽宁丹兴国际货运代理有限公司（Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd.）。美国官方指控大连海博国际贸易有限公司在去年，从中国的大连港为Paeksol贸易公司（Paeksol Trading Corporation）向朝鲜运送货物。Paeksol贸易公司则被指是通过出售燃煤等能源物资，为朝鲜当局赚取外汇的贸易公司。

香港《南华早报》报道，美方还同时指控，辽宁丹兴国际货运代理有限公司与朝鲜驻欧人员合作，帮助朝方取得违禁物资。美国财政部的文件指出，将禁止美国个人或实体与上述公司交易，并冻结这两家公司在美国或向美国转送，及在美国公民名下的资产。

对此，美国财政部长姆努钦表示，“美国和我们志同道合的合作伙伴仍致力于，实现朝鲜最终能达到完全、可核实的无核化。我们认为全面落实与朝鲜有关的联合国安理会决议，对取得这一成功至关重要。”该声明还提出，美国财政部将继续执行制裁，并对与朝鲜仍存在交易的航运公司加以制裁威胁。

美国财政部也更新名单，列出了67艘被指与朝方进行非法石油交易或燃煤出口的货轮。