蔡英文：九合一选举大败 年改与同婚议题是主因

台湾总统蔡英文在接受英国媒体的专访时，谈及去年九合一选举大败，坦言年改与同婚议题是主因。

据台湾《自由时报》今天（22日）报道，蔡英文在四月号的英国《Monocle》杂志专访中说，这次年改财政上处理得不错，改革后可以再撑个二、三十年无虞。虽然很多人抱怨年金被砍，但减少的年金并不会影响他们的基本生活开销。不过，砍了年金，那些被影响的退休人士难免有所不满，为此大家也付出巨大政治代价。

被问到去年选举大败是否因为年改议题时，总统表示，那是原因之一，另一个原因是同婚议题，很多宗教团体强烈反对同性婚姻，但年轻人认为同婚关乎人权，应朝着人权先进国家方向迈进。大家对同婚疑义意见分歧。年轻人希望以人权议题来处理，而传统的人士和宗教团体认为在台湾推动同婚太过躁进，因此双方有一番角力。

但蔡英文说，大家无法闪躲同婚议题，它就在眼前，大家必须处理。大法官释宪说明同婚的确是人权议题，公投结果则是提醒要顾虑到传统派及宗教人士的想法。这就是歧异之处。

谈到因应2020大选的优先工作是什么，蔡英文说，大家不断向全世界以及区域各国与地区说明大家会维持现状，但有鉴于大环境的变化，所谓维持现状，是维持正确的平衡，所以台湾会继续维持正确的平衡。在两岸关系上，台湾不去挑衅中国大陆，但大家必须具备足够的防卫实力，因为大陆投资大量军备，大家必须增加军备，提升台湾防卫能力，这是台湾的优先要务。

对于中国大陆国家主席习近平提出的“习五点”，蔡英文说，这某种程度上确实改变了两岸关系的平衡，必须要再重新平衡。重新平衡的意思是大家要更谨慎的处理两岸的关系，因为这透露出了中国大陆的急迫性。所以大家必须加速所有的准备工作。

蔡英文指出，两岸关系改变须要很多的因素，首先大陆必须平等地对待台湾。另外，任何和平进程不能设有前提或政治框架做为前提。就台湾方面，如果没有前提，或一中、一国两制的框架，而且如果进行过程中台湾是被平等的对待，并且对方尊重台湾所拥有的主权，台湾方面没有什么理由不能坐下来沟通。