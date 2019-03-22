台交通部规划5G第一波商用频谱

全球近年来积极发展第五代行动通讯技术（5th generation mobile networks, 5G），且第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project，3GPP）也在去年发布第一阶段5G技术标准，包括美国、日本、韩国、澳洲、芬兰、德国、义大利等主要国家，陆续展开5G商用频谱释出作业。为迎合全世界5G潮流趋势，台湾行政院已宣示于2020年完成5G第一波释照，交通部正式启动“第一类电信事业开放之业务项目、范围、时程及家数一览表”修正作业。

据联合新闻网报道，台交通部说明，“第一类电信事业开放之业务项目、范围、时程及家数一览表”修正草案预告时间为自今年3月27日起2个月，随后将举办公开说明会，以广泛搜集各界意见，预计今年6月将上述草案陈报行政院，续由行政院完成核定及公告事宜。

台交通部表示，从今年2月底西班牙巴塞隆纳举办的“2019 世界行动通讯大会”中展示之5G基地台、网路设备及终端产品，可以观察得知5G目前主要使用频段为3500MHz及28000MHz，与台湾现在规划5G第一波释出频谱相同。此外，亦有部分设备或手机制造商额外支援4500MHz、39000MHz等频段，将纳入台湾未来5G第二波释出频谱之重要参考。