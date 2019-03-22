日本机床2月对华出口订单减半

日本机床工业协会3月20日发布的2月机床订单额（确定值）显示，对中国出口订单额同比减少50.4％，连续12个月低于上年。对美国和欧洲的订单额也低于上年，主要的3大出口地均表现低迷。左右未来前景的对华出口持续低迷，似乎还看不到复苏的迹象。

据日经中文网报道，日本机床2月的整体订单总额减少29.3％，降至1097亿日元，连续5个月低于上年。其中，外需（出口）额减少29.8％，降至680亿日元。占外需2成的对中国出口额减少5成，降至140亿日元。面向接近经济实际情况的一般机械的订单额减少40.1％。

此外，对美国出口在1月时隔2年低于上年，2月也减少21.1％，明显放缓。对欧洲出口也减少18.2％，连续4个月减少。内需减少28.4％，降至416亿日元，连续3个月低于上年。

20日在东京举行记者会的日本机床工业协会会长饭村幸生（东芝机械会长）表示，“之前客户的说法是‘（洽谈）无法（轻易）决定’，而目前则开始听到‘项目已被冻结’的说法”，提出行情恶化变得显著的看法。

该协会的调查显示，在会员企业中，回答称2019年4~6月订单“增加”的企业比例减去回答称“减少”企业的指数（DI）为负11.1，与1~3月相比下滑6.9个百分点。