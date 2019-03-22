【江苏盐城化工厂爆炸】习近平作重要指示

江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐昨天（21日）下午发生爆炸，波及周边16家企业。截至目前，事故已造成47人死亡、90人重伤，另有部分群众不同程度受伤。

央视新闻报道，事故发生后，党中央、国务院高度重视。正赴国外访问途中的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要求江苏省和有关部门全力抢险救援，搜救被困人员，及时救治伤员，做好善后工作，切实维护社会稳定。要加强监测预警，防控发生环境污染，严防发生次生灾害。要尽快查明事故原因，及时发布权威信息，加强舆情引导。习近平强调，近期一些地方接连发生重大安全事故，各地和有关部门要深刻吸取教训，加强安全隐患排查，严格落实安全生产责任制，坚决防范重特大事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要科学有效做好搜救工作，全力以赴救治受伤人员，最大程度减少伤亡，采取有力措施控制危险源，注意防止发生次生事故。应急管理部督促各地进一步排查并消除危化品等重点行业安全生产隐患，夯实各环节责任。

根据习近平指示和李克强要求，应急管理部、生态环境部已分别派出工作组赴现场指导抢险救援和环境监测工作。国家卫生健康委抽调重症医学、烧伤、创伤外科、神经外科和心理干预专家等组成国家级医疗专家组赶赴当地进行医学救援。江苏省委、省政府负责同志正在现场指挥处置。目前，现场救援、伤员救治等工作正在紧张有序进行中。