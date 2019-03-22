【江苏盐城化工厂爆炸】园区内所有企业被要求停产 群众饮水安全不受影响

江苏省生态环境厅微博22日上午通报称，21日的盐城化工厂爆炸事故发生后，省生态环境厅立即启动环境应急响应，第一时间上报时间信息、组织人员展开现场调查、开展现场环境应急监测，准确掌握污染物扩散和环境质量变化情况、及向公众告知现场环境监测数据。

据《北京青年报》报道，从持续应急监测数据上看：大气环境中二氧化硫和氮氧化物浓度呈下降趋势，苯、甲苯、二甲苯、氯苯等污染物浓度均保持稳定达标；水环境中污染物成分较为复杂，需进一步检测分析。事故点下游无饮用水源地，群众饮水安全不受影响。

省市县三级监测力量持续开展现场应急监测，省厅抽调了无锡宜兴、苏州、南通、连云港、扬州、泰州环境监测力量进行驰援。监测人员对事故现场上风向、下风向以及灌河下游、园区内河进行布点监测。同时，在爆点下风向敏感点对有机物开展走航监测。

环境应急人员到达现场后，协助现场指挥部开展应急救援处置工作，要求园区内所有企业陆续停产、疏散相关工作人员，关闭园区与外环境相连的全部闸坝，严防消防废水进入外环境。同时，省厅迅速组织5名专家赶赴现场指导污染物防控工作。

下一步，省生态环境厅将进一步落实翟青副部长在现场环境应急处置第一次会议的相关要求，成立综合组、监测组、专家组、后勤保障组四个现场工作组，建立会议机制和信息发布机制。继续在现场配合地方政府做好事故环境应急处置工作，全力截控事故消防废水，加强周边环境应急监测，及时发布环境质量信息，保障生态环境安全。