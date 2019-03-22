胡春华：中国是南南合作的坚定支持者

中国国务院副总理胡春华在第二次联合国南南合作高级别会议时指出，中国是南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。

据新华社报道，胡春华本月19日至22日在布宜诺斯艾利斯出席第二次联合国南南合作高级别会议，并访问阿根廷。

胡春华指出，中国是南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中国将继续承担与自身发展阶段和实际能力相适应的国际责任，与各国携手共建人类命运共同体。

访问期间，胡春华会见了阿根廷总统马克里时说，中国赞赏阿根廷支持“一带一路”倡议，愿在此基础上同阿方探讨具体合作项目，拓展基础设施、农业、能矿等领域务实合作。中国愿加强发展中国家合作，重视与南方共同市场的对话与合作，希望阿方支持南方共同市场同中国开展对话和贸易自由化便利化合作。

马克里表示，阿根廷愿与中国进一步加强全面战略伙伴关系，深化各领域合作。阿根廷支持“一带一路”倡议，希望更多中国企业加大对阿根廷农业等领域投资。阿根廷愿进一步促进与中国在南方共同市场和南南合作领域的对话与合作。

访问期间，胡春华还与阿根廷首席部长培尼亚举行会谈，并参观考察了部分在阿中资企业以及阿根廷科研机构和农业企业。