台湾或第三年无法参加世界卫生大会 蓝委吁蔡英文勿将人民健康当儿戏

受到台海两岸关系陷入低谷的影响，台湾已连续两年未收到世界卫生大会（WHA）邀请函，今年恐怕三度缺席。国民党立委费鸿泰认为，这个问题要问蔡英文与民进党政府最清楚，为什么前总统马英九执政时期，台湾可以参加（WHA），蔡英文当总统就不行，并再次呼吁蔡英文不要把台湾民众的健康当成儿戏。

据台湾《苹果日报》今天（22日）报道，世界会生组织（WHO）发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）通过电邮回复证实，今年如果没有“两岸谅解”（cross-strait understanding），台湾就无法参加WHA。



国民党立委赖士葆说，蔡英文当时把“口译哥”赵怡翔赴美担任大官时，外界好像说的赵怡翔神通广大，好像今年可以参加WHA，这就可以看出蔡英文用人只看颜色，没有重视有没有专业，这非常令人遗憾，比较之下马英九政府做得到的，蔡英文政府做不到，只为了坚持意识形态。



民进党立委林静仪则指出，过去马政府八年期间，跟WHA签定协议，以“台湾要成为中国的一部分”为条件交换进去，等于是“穿着别人的衣服、用别人的名字，台湾都不见了”，这个事实如果拿回来问台湾人民的意见，质问大家是否会同意。



林静仪说，所以整个WHO、WHA的官方名单，并没有台湾的名字，这几年蔡政府上台后，台湾没有要以中国的一部分的身分进去，就不断在跟其他友邦到会议现场，替台湾发声、抗议，这是最正式也不违反声援台湾的状态。