【江苏盐城化工厂爆炸】中共中央督察组约五个月前就江苏化工厂工业程序要求整改

有中国微信公众号就江苏盐城化工厂爆炸事故搜查并整理过去的记录和报道后发现，涉事工厂所在的响水县曾发生过爆炸，而中共中央督察组也曾在约五个月前江苏一些化工企业的工业程序与安全性提出反馈与整改要求。

据“政知见”微信公众号报道，同样是在响水陈家港一家公司2007年11月曾发生爆炸事故，造成八人死亡，多人受伤。

当时消息显示，发生事故的是生产分散蓝79号滤饼的车间，一只容积为5000升的重氮化盐反应釜温度超标，造成釜内的重氮化盐过热分解，导致釜内的温度失控发生爆炸。

那次发生事故的公司是江苏联化科技有限公司，当时媒体披露，公司是浙江台州的明星企业，公司成立以来获得过大小200多个荣誉，也是中国最大的500家民营企业之一。

《三联生活周刊》曾以“江苏响水化工厂爆炸背后：高利益下的高污染”为题对此进行报道。

文中提及，响水县原是滨海县的一部分，1966年才建县，经济基础薄弱，人口只有50万，发展起来困难。“陈家港化工集中区建于2002年6月，此后就虚位以待投资商。能招到联化科技这样的企业，也颇费周折。”

村主任当时曾对媒体表示，化工集中区的设立让他们走上了致富路，全村人均年收入由2001年的2000元（人民币，下同，约402新元）提高到了现在的8000元。但事故持续发生。

那次事故发生整整三年后，2010年11月23日，江苏大和氯碱化工有限公司23日发生氯气泄漏，导致下风向的江苏之江化工有限公司30多名员工中毒，这个公司，也位于响水县陈港化工园区。

那次事件发生三个月后，谣言四起。2011年2月10日凌晨2时，有人传言，响水县陈家港化工园区大和化工企业要发生爆炸，不少居民穿戴整齐，拎着大包小包，携妻带儿走上大街。清晨5时至6时，该地区交通大堵塞。

当时媒体曾以《江苏响水爆炸谣言引万人逃命 混乱中4人死亡》对此报道，人民日报也将该案例刊登了出来。

当地政府回应称，此次系谣言，公安机关正在全力追查造谣者，“对于居民反映当天凌晨闻到刺鼻气味的事情，安监、环保等部门正在全力调查，目前并没有发现问题。”

在2011年的一次媒体采访中，有当地居民说了这么一句话，“我们的意思就是全部搬走，现在我们宁愿经济落后一点，也不要这样危险的化工企业呆在我们身边。天天和炸弹睡，你能不怕吗? ”

此外，伴随着响水爆炸的发生，一篇《沉着应对突发事件 全力做好舆论引导——响水“11·27”事故新闻协调工作的主要做法》的文章再次被媒体关注。

这篇文章在2007年底就已受到关注。2011年，《第一财经日报》记者曾致电响水县外宣办负责人求证“响水经验”的来源，但他没有正面回答这一问题。

不过，那次爆炸后《中国青年报》记者李润文也写了谈“响水经验”的文章，文中提到，“事故发生后，盐城市立即启动了一套禁止记者采访的应急预案，不惜采用武力威胁、软禁记者，重金收买、色相利诱等方式收买记者，阻挠采访”。据上述媒体证实，这篇文章确实是李润文所写。

就在2018年6月5日至7月5日，中央第四环境保护督察组对江苏开展“回头看”，2018年10月的反馈的意见中提到：

“连云港市灌云县临港产业区、灌南县化工产业园、盐城市响水生态化工园区等化工园区企业废气收集处理设施建设不到位、运行不正常现象普遍，园区异味明显。全省12家石化企业，仍有九家未按整改方案要求安装挥发性有机物环境监测设施。”

此外，响水县的一把手也曾多次提及安全生产。今年1月31日，县委书记崔爱国主持召开县委常委（扩大）会议，要求“确保不发生安全生产事故”。

2月1日，响水县召开安全生产工作会议，崔爱国批示，“安全生产事关人民福祉,事关经济社会发展大局,一刻大意不得、松懈不得。”“盯紧抓实危化品、冶金、道路交通、建筑施工等重点行业领域专项整治,全面排查并消除安全隐患”。

有媒体称，就在3月1日至14日的近半个月内，响水县领导通过走访调研、召开会议等方式，先后四次提及有关工业安全生产等问题。