韩国瑜在港会见特首 签订逾20亿台币协议

高雄市长韩国瑜今天（22日）抵达香港展开访问，下午代表高雄农渔会与香港进行签约仪式，合作协议总值23亿新台币（约1.01亿港元），不过台湾媒体则报道，合约总值是24.7亿新台币。

据香港《星岛日报》报道，韩国瑜对香港有四分之一进口农产品、水产品来自日本，而台湾仅占3.6%感到震惊，并称以前忽略了香港市场，希望未来可以提升至10%，认为是合理可达到的目标。

韩国瑜也感谢香港及高雄各地好友安排本次合作，希望高雄的农产品、水产品、农业加工品等货物能保证出口严格把关，并希望香港人多到高雄旅游，让两地一家亲。

被记者问及有关“九二共识”、会否参选台湾2020年总统等问题时，韩国瑜说，本次访问定位是经济、情感交流之旅，不回应政治问题。他也说，目前还未谈到粤港澳大湾区的计划，任何大计都要一步步落实，今次访港最主要是“交朋友、做生意”，期望香港与高雄多来多往，例如香港游轮可以多停一站在高雄，带动人流。

韩国瑜今日起一连天日访问香港、澳门、深圳和厦门等地，明早将经港珠澳大桥转访澳门两天，周日转往深圳。

另据《明报》报道，高雄市长韩国瑜早前抵达香港后，随即与特首林郑月娥在礼宾府会面。双方针对观光、教育相互交流，相谈甚欢。双方期待未来有更紧密交流，随后韩国瑜与林郑月娥共进午餐。政制及内地事务局长聂德权和署理商务及经济发展局长陈百里亦有出席。

林郑月娥称，香港为国际金融、创新科技中心，一年游客逾6500万，香港对外进口的农渔产品需求很大，未来将与高雄有很大的合作空间，她也期待韩国瑜多在香港推广，进一步拓展双方交流，并预祝参访顺利。

韩国瑜表示，台湾人一年超过100万人到香港旅游，高雄会持续加强与香港及大陆城市之间交流互动，尤其在经贸、观光等领域展开实务合作，切实增进民众福祉。他也说，高雄今年要推中英文双语教育，香港可作为借镜学习的对象。