港旺角骚乱案：四人一项暴动罪名不成立

涉及2016年农历大年初二发生的香港旺角骚乱的四名嫌犯，在经过陪审团超过四天的商讨后，今天（22日）被裁定其中一项暴动罪名不成立，不过其中一名被告容伟业的一项袭警罪及两项暴动罪则罪成，另一项非法集结罪则未达成裁决，必须即时还押至4月4日判刑。

据香港01报道，本案被告分别为26岁的梁天琦、21岁的李诺文、23岁的林傲轩、及32岁的容伟业。他们就暴动、煽惑非法集结、非法集结及袭警共七罪受审，审讯历时71日，控方共传召60名证人，包括当晚向天开枪的警员黄庆威。同案另一被告袁智驹于本案开审前已承认一项暴动罪及一项纵火罪。

梁天琦获知罪名不成立后，即面露笑容，并松一口，而李诺文及林傲轩经历两次审讯，最终被裁定罪名不成立，二人均哽咽，李更在囚人栏内抹眼泪。

换言之，本次审讯中，只有容伟业有三项罪成，一罪未有裁决，法官把容的案件押后至4月4日再讯，以作判刑其未有裁决罪名应如何理。

陪审团在本周一中午开始退庭，之后一直未有动静，至昨晚传来消息指对容伟业的其中三项罪名未能达成裁决，他们再经两整日的讨论，并有就非法集结罪等作出提问，最终就容伟业的一项非法集结罪只能达至5:4的决定，未能达合法的裁决。

在本案的被告中，只有梁天琦在去年的审讯中被裁定一项暴动罪成，被判入狱六年，现正在狱中服刑。由于梁天琦在今次审讯被裁定罪名不成立，他已没有其他控罪在身，其六年监禁刑期，暂也会维持不变。

法官在引导陪审团时，强调必须摒弃个人情绪及政治理念去判案，只可按庭上的证据考虑及作出裁断，直指当晚在场并不等于干犯控罪，陪审团必须考虑当晚各人的言行，其心思意念是否符合控罪元素。