美国称中国逐步干预香港事务对港产生负面影响

美国周五（22日）在一份报告中称，中国当局逐步干预香港事务，将会对香港产生负面的影响，动摇国际企业对这个亚洲金融中心的信心。

据路透社报道，这份由美国国务院发表、关于美国国会制定的《香港政策法》的本年度报告列举近期在香港发生的一些事件，例如香港外国记者会马凯被拒续工作签证事件，以及香港民族党被禁事件。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应时说，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的权利和自由依法得到充分保障。中国政府严格按照宪法和基本法办事、全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，不会改变。

据中国外交部发表的消息，耿爽说，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，外国政府无权干涉。美国发表的有关报告，无视事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府进行无端指责，中国对此强烈不满和坚决反对。中国要求美方停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。

另据香港电台报道，香港特区政府发言人表示，外国政府不应以任何形式干预特区的内部事务，并重申自回归以来，香港一直严格按照《基本法》的规定实行“港人治港”、高度自治，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实。

在1992年制定的《美国—香港政策法》允许华盛顿在对港贸易和经济事务上，将香港视为独立非主权实体来处理，其生效性是依据香港的“一国两制”而延续。