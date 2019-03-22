中国国防部回应涉华军事言论：充斥着冷战思维

中国国防部新闻发言人吴谦今天（22日）就美国代理国防部长沙纳汉和美军参联会主席邓福德上周发表的涉华军事言论回应时指出，此言论充斥着零和博弈的冷战思维，企图通过渲染他国威胁来为自己获得更多实利。

据“国防部发布”公众微信号发布的消息，吴谦说，美国的言论罔顾事实，渲染“中国军事威胁论”，充斥着零和博弈的冷战思维，不利于中美两国和两军关系健康发展，中国方面对此表示坚决反对。

吴谦说，中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国军队坚持独立自主、自力更生，依靠自己的力量推进军队现代化建设。中国军事力量的发展壮大，是世界和平力量的发展壮大。中国军队越来越多地承担国际责任，提供更多公共安全产品，受到国际社会的普遍赞誉，这是任何不带偏见的人都无法否认的。

吴谦也指出，美国防务部门在争取军费预算时总是喜欢打“小算盘”，企图通过渲染他国威胁来为自己获得更多实利。这种做法是短视的，也是非常危险的。我们要求美方摒弃冷战思维，客观理性看待中国的国防和军队建设，停止发表错误言论，以实际行动推动中美两国和两军关系健康稳定向前发展。

另据彭博社和路透社报道，沙纳汉上周四（14日）在游说支持总统特朗普提议的7500亿美元（约10128亿新元）国家安全预算案时说中国是军事威胁，并称中国的国防支出直逼美国的支出。

邓福德则在委员会听证会上称，中国军方正从谷歌在华活动中受益。