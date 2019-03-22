印尼中国大陆今天宣布对某些海外钢铁征收反倾销进口关税

印度尼西亚和中国大陆今天（22日）宣布，对一些国家或地区的海外钢铁产品征收反倾销进口关税。

据路透社报道印度尼西亚今天宣布，就来自中国大陆、俄罗斯等七个国家或地区的平轧钢铁产品征收高达20%的反倾销进口关税。

关税将在3月19日，即政府签署这一反倾销税后的第14天生效，为期五年。

印尼还对来自印度、台湾、泰国、哈萨克斯坦和白俄罗斯的进口产品征收这项关税。

另外，印尼还对来自中国大陆的其他一些钢铁产品征收11.9%的反倾销税。

另据中新社报道，中国大陆商务部也同一天公布，对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销调查的初步裁定。

商务部初步裁定，原产于上述四个国家或地区的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷存在倾销，国内产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，并决定对原产于上述四地的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷实施保证金形式的临时反倾销措施。根据裁定，自2019年3月23日起，进口经营者在进口原产于上述四地区的不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷时，应依据裁定所确定的各公司保证金比率（18.1%-103.1%）向中华人民共和国海关提供相应的保证金。