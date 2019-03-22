【图集】习近平同意大利总统马塔雷拉举行会谈

中国国家主席习近平于当地时间21日抵达罗马对意大利进行国事访问，两国预计今天将签署包括“一带一路”倡议备忘录在内的多项协议，这将使意大利成为首个加入该倡议的七国集团（G7）成员。

综合路透社、彭博社与法新社的报道，习近平抵达罗马后，受到规格甚高的接待。

他与意大利总统马塔雷拉和商界领袖会面时表示，中国想振兴在古时与意大利连接的丝绸之路，更好地分享人类进步的果实。习近平也说，中国拟加强两国在基础建设、港口、物流与海洋运输行业的协同效应，在丝绸之路上建立一系列具体项目。

马塔雷拉表示，丝绸之路必须是双向道路，除了贸易，人才、思想和知识也将穿梭于此。

除了“一带一路”倡议，一些意大利机构与企业预计将与中国签署横跨多个领域、总值高达70亿欧元（107亿新元）的其他协议。意大利北部的的里雅斯特与热那亚的港口也将开放给中国集装箱使用。

意大利当前负债累累，经济萧条之际急需中国带来的投资。不过，国内对中国的态度有分歧，意大利副总理萨尔维尼就表示今天不会出席与习近平的国宴。

意大利有意加入“一带一路”倡议的举动受到美国与欧盟盟友的批评，指这将危害意大利的主权。

在结束对意大利的国事访问后，习近平还将前往摩纳哥和法国进行国事访问。