中企投资建设的柬埔寨第一条高速公路正式开工

柬埔寨金边至西哈努克港高速公路(金港高速)项目22日在柬埔寨磅士卑省举行开工仪式。金港高速由中国路桥工程有限责任公司投资建设，建成后将成为柬埔寨第一条高速公路。

据新华社报道，柬埔寨首相洪森、中国外交部副部长孔铉佑、中国驻柬埔寨大使王文天、柬埔寨公共工程与运输大臣孙占托、中国路桥董事长卢山等两国代表以及当地民众约1万人出席了开工仪式。

洪森在致辞中对中国政府和中国企业表示感谢，指出该项目落地是柬中友好关系的果实，将促进柬埔寨提高物流效率，降低物流成本，缩短交通时间。“我们相信，这条高速公路具有重要的战略意义，将为柬埔寨经济增长做出重要贡献。”

孔铉佑在致辞中说，金港高速是中柬在“一带一路”框架下高质量合作的重点项目，建成后将打通首都经济圈和柬最大深水港西哈努克港，带动沿线经济社会快速发展。

卢山在仪式上表示，该项目建设期内，预期将直接雇用超过6000名当地员工，并为当地累计创造近一万个就业岗位。此外，运营期将每年为当地提供超过2000个就业机会。

据了解，金港高速全长约190公里，为全封闭高速公路，设计和施工皆采用中国标准，双向四车道。金港高速总投资额20.19亿美元，为建造－运营－移交(B0T)项目。