传国民党征召选总统 韩国瑜：目前首要拼经济

据联合新闻网报道，传国民党4月份将以“征召领表”方式，让韩国瑜“被动”进入总统初选。韩国瑜今早表示，他目前没有朝这方面去思考，而现在人在国外首要目标就是拼经济，帮高雄农渔产品找通路，尽可能卖东西、尽可能交朋友，也是此行的主要目的。

针对昨天跟中联办主任会面，是否就是台湾市长第一次时，韩国瑜说，他不晓得过去台湾市长有没有被邀请过，不过他们去了，谈得非常融洽，天南地北、个人过去工作岗位、人生甘苦谈、老婆、孩子、香港跟高雄的未来等，但都没有谈到敏感话题。

对香港有民意代表对他跟中联办见面有意见，韩国瑜说，香港的事情，高雄市长不太适合来评论，香港本身是多元国际化的城市，此次来香港到底要干什么，自己本身是吃几碗饭、长得什么德性，有什么条件？要知道自己的角色定位。

韩国瑜说，高雄的未来整个发展，放眼整个东南亚、东北亚，未来的变化，高雄的未来就是一定要彻彻底底的开放，把围墙全部拆掉，意识形态框架全部拆掉。高雄未来的机会发展，就是在多交朋友。至于港澳、马尼拉、菲律宾等所有什么问题，他们并不适合评论。

韩国瑜表示，他个性喜欢大声欢笑，所以昨天晚上与中联办见面也都是在大声聊天、欢笑，主要是情感交流。

