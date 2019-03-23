美财政部对朝新制裁 特朗普下令撤回

美国总统特朗普表示，他下令撤回了美财政部针对朝鲜的新制裁。

据中新社报道，特朗普昨天（22日）在推特上说，“美国财政部今天宣布，将在现有对朝鲜制裁的基础上，进一步实施大规模制裁。我今天下令撤销了这些额外的制裁。”

由于美国财政部当天并未宣布涉朝制裁，目前尚不确定特朗普所指的是哪项制裁。

白宫随后发布的简短声明，也没有具体说明有关制裁内容。白宫发言人桑德斯对记者说，“特朗普喜欢金正恩委员长，他认为这些制裁没有必要。”

综合美国媒体报道，美国财政部和国务院的制裁措施，都是在密集的情报收集和法律研究基础上精心制定的，往往需要花费数月时间。

特朗普的这一举动，被《纽约时报》视为白宫干预联邦部门的一个“引人注目的案例”。该报评论指，总统特朗普推翻内阁部长数小时前作出的一项重大国家安全决定，是政府内部分歧的显著表现。

另据朝鲜执政党报《劳动新闻》21日报道称，朝鲜曾经历过战争，也曾度过“苦难行军”时期，但当前的情况却是最艰难的，呼吁人们要“自力更生”。

韩国高丽大学教授南成旭指出，1994年至2004年之间朝鲜发生大面积饥荒灾难，朝鲜称之为“苦难行军”，当时有数十万到数百万人饿死。从上述报道看来，联合国和美国从2017年下半年开始对朝鲜实施强力制裁之后，朝鲜经济状况急速恶化，已经威胁到金正恩的“唯一领导”体制。

韩国智库韩国开发研究院首席研究员李硕在最新的《朝鲜经济评论》2月刊中说，朝鲜的宏观经济从2017年逐渐陷入低迷，2018年整体状况进一步恶化，对中国出口额比前一年减少了87%，进口额减少了33%。换言之，国际制裁重创了朝鲜，其进出口管道实际上都受到阻挠。

对朝消息人士也透露，朝鲜经济已经崩溃到单靠其本国力量无力回天的程度。