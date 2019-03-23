黑龙江山西任命副省长 两位女常委卸任

《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号透露，黑龙江、山西两省昨天下午同时任命了新副省长，并免去两位女省委常委的副省长职务。

据了解，黑龙江省十三届人大常委会第十次会议在哈尔滨召开，决定任命王永康为省政府副省长，决定免去贾玉梅的省政府副省长职务。山西省十三届人大常委会第九次会议表决通过，决定任命王成为山西省副省长，决定免去曲孝丽的山西省副省长职务。

“长安街知事”注意到，王永康已于2月底卸任陕西省委常委、西安市委书记，北上黑龙江任省委常委、省政府党组成员，近日还兼任黑龙江省“大棚房”问题专项清理整治行动作战指挥部总指挥。

贾玉梅原为黑龙江省委常委、副省长、省政府党组副书记，于2月兼任省委宣传部长，并不再担任省政府党组副书记。

山西新任副省长王成，原为晋中市委书记。他出生于1969年6月，山西朔州人，1994年从山西师范大学硕士毕业，先后在省政府办公厅、临汾地区行署办公室、省经贸委、省国防工办任职。

2007年，王成出任山西省政府副秘书长；2011年首次担任地级市领导，为忻州市委常委、副市长；2013年回到省直机关，任正厅长级的省发改委副主任、省转型综改办专职副主任。

2015年7月，王成就任太原市委副书记（正厅长级）；2016年赴晋中市任市长，2018年1月接任市委书记。

曲孝丽已于3月7日跻身山西省委常委，兼任组织部长，她早年在天津工作，2018年1月来到山西任副省长。