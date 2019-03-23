政治干涉学术 台大校长管中闵：创巨痛深 盼我是最后一人

台大校长管中闵今天首度主持台大校务会议，主动谈起长达1年的台大校长遴选风波。管中闵说，此事充分证明政治力量涉入学术的可怕及引发的寒蝉相应，台湾自认的学术自由几乎毁于一旦，“创巨痛深，希望我是遭遇这种事的最后一人”。

据联合新闻网报道，面对政治力量干涉学术，管中闵说，这次能用台大校长，难道下次不能用別的校长、副校长或院长？下次会不会说这个题目不能研究？就像推回一年半前，谁会想到台大选了校长后，会拖了1年不能上任，“只要政治涉入，这件事情会一再发生”。

管中闵指出，此事对他个人与家人身心的伤害难以尽述，因为社会和学校许多人、绝大多数是他原本不认识的人的支持，他才得以勉强存活。

管中闵表示：“我们是否真的需要校长遴选？”他指出，为什么从一开始没人认为他会当选，“就是因为管中闵不是台大毕业生，或是因为管中闵在学校没有人脉也没有派系”。

管中闵还说，为什么我们不能认为遴选委员可能被政见感动，而不是受派系或人脉影响？如果遴选委员必然是派系或人脉决定，那么何必还要遴选？“不然就办一场派系人脉角力大赛就好了”。

管中闵强调，如果遴选委员不可能被政见感动，那这些候选人治校理念是讲心酸的吗？

