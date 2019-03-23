【江苏盐城化工厂爆炸】化工股化身"灾难概念股"上涨?

据微信公众号“野马财经”透露，江苏盐城爆炸事故后，化工行业六家上市公司股价昨天出现上涨，一家跌停。

据上市公司联化科技公告显示，受爆炸冲击波影响，联化科技两名员工死亡，部分员工受伤。子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁，导致联化科技开盘即封死跌停板。

另外六家公司涨停的原因是爆炸发生后，由于停产，可能导致分散染料、中间体及还原物等价格出现上涨。2018年4月底的那次集中停产，便使染料行业去年二、三季度开始大幅提价。

公开信息显示，自2018年4月底苏北多个化工园区停产后，到7月份活性染料中间体价格涨幅达142%。

园区方面，根据2017年9月最新修订的《江苏响水生态化工园区发展规划》，园区的规划范围为10.05平方公里，目前引进的企业包括医药企业14家，农药企业七家，染料企业13家。

“但响水生态化工园区似乎并不生态，其中有大量的企业是上有政策下有对策，通过多种方式规避环保督察。”一位业内人士表示。

此次涉事企业江苏天嘉宜化工有限公司去年便收到环保部门101万元（人民币，约20万新元）的罚款。

对此，《中国纺织报》曾报道称，江苏省政府推动实施的“141”环境治本工程。部分企业反映，通过大量投入进行升级改造，已经在环保安全上达到较高水平，这种“一刀切”的关停方式对合规的、规模化的中间体生产企业来说欠公平。

且该文件的制订、推行和实施具有区域局限性，仅仅是在江苏省沿海沿江区域范围内推行，容易造成了不公平竞争的环境。

然而，2018年8月刚刚恢复生产的企业江苏天嘉宜化工有限公司，仅仅8个月后就发生了此次重大爆炸事故。