传征召韩国瑜领表纳初选 国民党：未有此定论

外传国民党将“征召韩国瑜领表”，将韩国瑜“被动”纳入初选。国民党发言人欧阳龙今天否认有此定论，并说党内总统初选就是按照既定期程和七三制规则产生人选，但因应未来选情变化，保留征召可能。

据联合新闻网报道，国民党4月中旬启动初选提名作业，将以征召领表的方式，将高雄市长韩国瑜“被动”进入初选，与前新北市长朱立伦、前立法院长王金平等人竞争，决定2020总统提名人；在作法上可能由党或他人代替韩国瑜领表，并完成党员连署和登记。

国民党组发会主委李哲华表示，他对此说法不予评论；欧阳龙则说，这并非是定论，他们也要去了解韩国瑜的个人意愿，“若帮他领表但他没有意愿怎么办？”这是一个需要再沟通和协调的过程，研究之后才会下定论。总统提名人的产生方式就是按照初选规则走，并保留征召可能，这个立场没有改变过。

李哲华说，他日前提议“协调代替初选”，在初选公告之前，由朱立伦、王金平两人协调，同意将韩国瑜纳入竞争机制，如此一来，胜出的那一人，就是最强候选人，自然没有后续征召他人的问题。

李哲华说，但既然朱、王两人不要，一切就是照原有七成民调、三成党员投票的初选规则走，没有改变。

根据惯例，4月中旬将公告作业时程和要点、4月底领表并进行党员连署、5月登记、6月完成党员投票和民调作业，7月底在国民党全国代表大会上正式通过提名。

李哲华说，在参选人登记后，党还是有一个协调机制，讨论政见辩论会的场次、民调机构等，但对于初选的规则，就没有讨论的空间，按照中常会决议7七成民调、三成党员投票决定人选，不会再有全民调的可能。

至于韩国瑜若不愿参加初选，基层拱韩的期盼怎么解决，李哲华对此表示，若韩国瑜不纳入初选机制，只要初选胜出者够强，自然没有征召的问题，但若未来选情发生变化，没参加初选的人比初选出线的人更有机会胜选，保留征召的可能。