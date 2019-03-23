美洲开发银行决定取消会议 中国表遗憾

美洲开发银行（Inter-American Development Bank，IADB）决定取消下周在成都举行的年会，中国外交部今天表示对此遗憾。外交部称中国在会议取消一事上没有任何责任。

据网媒“香港01”报道，路透社周五（22日）引述消息人士透露，中国拒绝让委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaidó）的代表出席美洲开发银行年会，组织在周六取消这个有48个成员国代表出席的会议。

消息人士说，中国拒绝改变立场后，美洲开发银行执行董事会周六在华盛顿开会做出这项决定。执行董事会会在30天内投票重新安排年会的日期与地点。

美洲开发银行上周表决，让瓜伊多支持的哈佛大学经济学家豪斯曼（Ricardo Hausmann），取代委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）的理事会代表出席年会。美国周四（21日）曾威胁说，如中国拒绝承认以及向豪斯曼提供簽证，美国及其地区盟友会退出会议。

瓜伊多1月先行就任委内瑞拉临时总统，之后展开推翻马杜罗的行动。虽然包括美国及欧盟等西方国家或组织多承认瓜伊多为委内瑞拉元首，但俄罗斯支持马杜罗。中国在此事上采取不干涉別国内政的立场。

有数名消息人士向路透社指出，中国提出不邀请豪斯曼或马杜罗的代表出席，可免会议变得政治化。

美洲开发银行是促进拉丁美洲发展的最大借贷机构。此次美洲开发银行年会在成都举行，也是中国首次举行这会议。