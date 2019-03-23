【江苏盐城化工厂爆炸】国务院：事故企业连续被查 负责人仍我行我素

据中国应急管理部官方微信公号消息，国务院江苏响水天嘉宜公司“3·21”特别重大爆炸事故调查组今天召开第一次全体会议，应急管理部党组书记、事故调查组组长黄明主持。黄明指出，事故发生后，党中央、国务院高度重视，正在国外出访的总书记习近平立即作出重要指示，总理李克强作出批示。事故调查组要认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示精神，切实增强做好事故调查处理工作的责任感。应急管理部副部长孙华山宣布国务院关于成立事故调查组的决定并宣读组成人员名单，事故调查组有关方面负责人参加会议。

会议指出，事故暴露出的问题十分突出，表明江苏省一些地方和企业在吸取过去事故的惨痛教训、改进安全生产工作上不认真、不扎实，走形式、走过场，事故企业连续被查处、被通报、被罚款，企业相关负责人仍旧严重违法违规、我行我素，最终酿成惨烈事故。

会议要求，要扎实细致做好事故调查工作，尽快查明事故原因、严肃追究责任。要按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，客观公正地对事故发生的经过和原因进行分析判断。要依法依规认真履行职责，只要与事故的起因和责任有关，就要查清查准，一查到底。要严格遵守事故调查纪律，事故调查组要认真贯彻落实党中央全面从严治党的要求，加强对调查组党员干部的监督管理。要紧紧依靠地方党委、政府和广大干部群众。

会议强调，要层层压实安全生产责任，各级党委政府和领导干部要严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，牢固树立安全发展理念，决不能使化工园区成为重大隐患的集中区、事故的多发区。要严格危化品安全监管，提高安全标准和准入门槛，强化危化品生产、经营、储存安全监管，严防各类事故发生。要加强和改进安全监管执法，对重大隐患和典型违法行为公开曝光，对问题突出的地区和单位及时约谈并开展“回头看”。要全面排查整改安全风险隐患，紧紧抓住危险化学品、煤矿、非煤矿山、道路交通等重点行业领域，有效防范和坚决遏制重特大事故，使人民群众生命财产安全得到有力可靠保障。

