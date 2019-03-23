清华学者：很多美国官员把今天的中国 看作当年的日本

据《新京报》消息，中国发展高层论坛经济峰会今天在北京钓鱼台国宾馆召开。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在发言中表示，中国、美国、欧洲要携手引领全球化，关键是要彼此信任、平等协商、相互监督。

李稻葵提出，一国要成为全球化的引领者必须具备三个条件。第一个条件是国内市场足够巨大，使得该国能用自己的市场与他国协商，让其他国家加入开放，加入公平贸易。第二是该国有全球最领先的产业，产业能够产生巨大的贸易条件和利润。第三是这一国家要有一定的国内自我调节能力，让反对全球化的本国经济相关的利益者能够得到补偿。

从历史来看，从1846年开始到1914年一战爆发前，英国引领了第一轮的工业化之后的全球化。从1945年开始，美国成为全球化的领导者，到2016年特朗普上台标志着这一时代结束。李稻葵提出，美国有三大优势，一是市场很大；二是技术领先，美国的高端制造业、飞机发动机、电子科技、金融在全球处于绝对领先地位；第三是国内调整能力在很长时间内是相当不错的，尤其是罗斯福新政之后，能够对受害者进行一些福利补偿。

目前中国在个别领域已经开始呈现优势，而美国作为全球化的领导者已经出现乏力。美国疲态尽显，首先体现在贸易货物市场已经不是最大的，第二是技术统治力相对下降，第三是国内调整能力严重不足，因此出现了特朗普上台。

李稻葵表示，中国现在有意愿、有能力、愿意改革，但是不被信任。中国国家主席习近平过去一年半之内有三次重要国际讲话，包括达沃斯论坛、博鳌论坛、进口博览会，反复宣示中国愿意进一步开放，愿意出力“一带一路”、扩大进口，也愿意内部改革，但是问题是中国不被信任。“很多美国官员把今天的中国看作当年的日本，但今天中国跟日本完全不一样”。

李稻葵提出，当前的形势有三种可能的前景，第一种是美国继续“单干”，这种可能性走不远，因为今天的中国市场非常大，全球以中国为第一大市场的国家超过美国。第二种前景是美国“晾干”WTO，建立一个新的WTO，李稻葵认为这个后果是灾难性的，中国不可能重新加入一个新WTO，中国有自己的贸易伙伴，这一后果很可能是全球再一次大衰退，全球的生产贸易要重新布局。第三种可能前景是，中国、美国、欧洲携手引领全球化，这是当前最好的前景。关键是要开诚布公，彼此信任，平等协商，相互监督。“在知识产权、市场开放、公平竞争、国有企业改革、争端解决等方面都可以谈，要互相尊重、互相平等、互相监督地谈”，李稻葵表示。

