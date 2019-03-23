【江苏盐城化工厂爆炸】官媒指形式主义酿成灾难

据中国央视消息，截至23日7时，江苏盐城响水化工厂爆炸事故已致64人遇难，危重21人，重伤73人，失联28人。

中共中央政法委微信公众号“中央政法委长安剑”发表文章指出，“教训是什么？是形式主义、官僚主义。它不仅关乎人心向背，更关乎一条条鲜活的人命。”

文章称，事发地陈家港化工园早已“劣迹斑斑”。海恩法则说：“每一起严重事故的背后，必然有29次轻微事故和300起未遂先兆，以及1000起事故隐患。”

“明明‘出事’早有预兆，却一路‘整改’，一路‘绿灯’。‘带病’生产，如击鼓传花。直到3月21日戛然而止，举国皆知。”

文章痛批，这起爆炸事故就是形式主义在作祟。“上午开会培训，下午发生爆炸”。

响水县政府网站发布，自3月1日至14日的近半个月内，该县领导通过走访调研、召开会议等方式，先后4次提及有关工业安全生产等问题，要求“问题企业”一律停产整改。

有媒体报道，爆炸的当天上午，响水县安全生产委员会还召集全县重点企业主要负责人，开展了一场“安全生产培训专题讲座”。

资料还显示，从2017年到2018年，出事的天嘉宜公司曾多次被盐城市环保局和响水县环保局行政处罚，累计罚款至少101万元人民币。

文章称，这起事故“不是天灾，而是人祸”；“形式主义造成的巨大隐患，终酿成无可挽回的灾难！”

文章指出，中办近日发出《通知》，剑指形式主义、官僚主义突出问题。“正逢其时！”爆炸事故令人惊醒，“形式主义真的能害死人！”

文章最后强调，在“为遇难者哀悼的同时，请让我们疾呼——是时候为形式主义送葬了！”