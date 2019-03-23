北大教授：中国的消费者不太在意隐私权

“中国发展高层论坛2019”经济峰会今天在北京举行，主题为“以开放引领未来”。在分会场“中国梦和美国梦：美好生活新期待”上，北京大学汇丰商学院经济学教授何帆出席并演讲。

据新浪财经报道，何帆表示，当前美国出现了一群想要下车的人，在中国出现的是一群被挤上车的人。想要下什么车？想要下全球化和科技进步的列车。因为尽管一个国家加入全球化，从整体来说对他的福利是有帮助的，但是一定会有成功者和失败者。在美国像很多大的企业，跨国企业，在中国能够赚很多钱，所以他们可能是成功者。但是也有很多美国蓝领工人觉得由于中国的竞争，使自己失去了工作。

他认为，中国无论在政府部门、在企业，还是在普通的民众，对全球化和科技进步这两件事情都是非常乐观的。去问中国的官员、中国的学者和中国的百姓，他们基本上都会告诉你全球化是件好事，因为全球化就是大家一起做生意，你挣钱，我也挣钱。如果你去看中国的很多对外政策，其实它的背后都有这样一种朴素的理念。我们都是在想我跟你做生意，你赚钱我也赚钱，这个世界一定会和平。是的，全世界人民都愿意挣钱，但是只有中国人民是最愿意挣钱的。所以其实别人的想法跟我们并不完全一样。

谈及科技进步，何帆认为中国的消费者在拥抱这些高科技的时候，基本上是毫不畏惧风险的。比如电子支付在中国发展这么快，实际上是很多消费者付出了个人的隐私权。很多时候中国的消费者不太在意这个隐私权的。把这样的政府政策，把这样的企业，把这样的消费者合在一起，就会发现很多高科技在中国的应用速度会比在美国更快。

何帆表示，人们其实要寻找的是如何才能够建立一个新的全球经济秩序，而且这个全球经济秩序里头中国和美国这样对美好生活的追求，都能够找到一个比较妥贴的地方，能够安放下来。