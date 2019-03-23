传大陆打压参与世卫大会 台立法院长：格局小如蝼蚁

据中时电子报消息，台湾立法院长苏嘉全今在面簿表示，台湾因为中国大陆恶意打压，恐将连续第三年缺席世界卫生大会（WHA）。“看到总以大国自居的中国大陆，实际上格局却小如蝼蚁，实在让人感叹。”

苏嘉全表示，一年一度的世界卫生大会即将到来，自前年开始，台湾因为大陆恶意打压，已两年未收过邀请函，今年恐将连续第三年缺席，听到这样的消息，感到非常遗憾与愤怒。

苏嘉全说，世界卫生大会是每年全球医疗、卫生与防疫相关事务最重要的会议，然而北京政府因为政治因素，甘冒危害全人类健康防卫网破裂的风险，牺牲台湾2千300万人的基本人权，数度嚣张跋扈将台湾拒于门外。“看到总以大国自居的中国大陆，实际上格局却小如蝼蚁，实在让人感叹。”

苏嘉全提到，他在立法院接待来自世界各国的外宾时，经常可以听到外宾对于台湾医疗卫生体系的高度肯定，他也总在感谢之余，大力恳求各国议员、政要，回国后能够支持台湾参与国际组织。

此外，苏嘉全还说，台湾在卫生防疫的经验与成就，更是值得世界上多数国家效法。

苏嘉全说，所幸包括美国、英国政府等理念、价值相近的国际盟友与盟邦，纷纷表态支持台湾有意义参与世界卫生大会等国际组织，让台湾全体人民深受鼓舞。台湾是国际社会重要的一员，乐于与全世界分享所长，更重要的是，我们永远不会放弃参与国际事务的权利，无论遭遇什么样的打压，台湾都会勇敢向前行。